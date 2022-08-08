政府打房限縮土建融政策，建商購地趨於保守，台中市今年前七月土地交易面積1,053.8萬平方公尺，年減5.4％；惟擁有三鐵共構優勢的烏日區，土地交易面積年增率高達52％，站上全市土地交易面積第五名，可望竄升為第五大房市熱區。

鄉林不動產研究室指出，台中高鐵站進出人口僅次於台北與板橋之外的第三大站，所在的烏日區，直接受惠於軌道經濟與中科擴產預期效益，深具三鐵共構交通優勢，土地交易自然明顯成長，更可預見今後5年，房市區域成長趨勢不再依據傳統的蛋黃、蛋白區界定，而是具建設題材的新興重劃區擁高含金量。

根據台中市地政局統計，今年前7月台中市不動產移轉戶數累計29,291戶，比起去年同期28,207戶成長3.8％；土地交易部份，則較去年同期1,114.1萬平方公尺減少60.3萬平方公尺；台中市土地交易面積前五區，分別是北屯區、西屯區、太平區、霧峰區及烏日區。

鄉林不動產研究室表示，土地交易影響各行政區未來推案消長，通常土地交易熱區即是建商插旗的熱門推案區。台中市前七月土地交易年增率的前五名，烏日區土地交易年增率達52％，其次為西屯區19.3％、北屯區15.9％。

座落台中南邊的烏日區，房價與南區愈來愈接近，尤其是台中高鐵特定區，預計開發投資200億元的「高鐵娛樂購物城」，去年由廣三SOGO百貨集團主導的第一大國際開發公司取得開發權，最快預計今年底動工、2026年中完工營運，規劃全台最大的國際級時尚百貨購物中心，為當地發展再添利多願景。

除了烏日區，過去在房市能見度相當低的邊緣區-霧峰區，也成台中房市新黑馬！霧峰交流道位居國三與台74線交會處，交通便利性大幅提升，又有亞大及朝陽科大兩座大學城進駐，這幾年更挾著捷運話題磁吸建商卡位！

目前才剛送審的台中捷運橘線，串起台中國際機場與市區、屯區，終點站就位於霧峰省議會，帶起房市新願景，加上房價相對其他區域親民許多，霧峰區也被視為未來推案潛力熱區之一。

鄉林不動產研究室指出，台中房市在捷運綠線通車一年來各站周邊房價普遍上揚約二成的利多經驗，讓捷運房市備受青睞，加上台積電中科擴廠計劃環評正加速進行中，未來就業人口持續湧入挹注房市剛需，土地及營建原物料持續上漲情況下，建商購地較過去更精準鎖定於人口紅利多、剛性需求強地段，以確保推案銷售去化率。

鄉林建設副總經理方偉民認為，台中高鐵站2007年通車後，西部一日生活圈成型，當初高鐵台中站落腳烏日區，一度被很多人批評為邊陲之地，房價僅有台中市區的一半。

但台中高鐵站啟用15年後，烏日區已經不可同日而語，隨著高鐵、捷運綠線的生活圈延伸，生活機能大幅翻轉，吸引首購族搶進，房價也站穩3字頭，預售新案「登陽未來之丘」，實登已站上4字頭。

依實價登錄資料觀察，台中捷運綠線的沿線中古屋每坪平均房價，以市政府站周邊達45萬元居冠，其餘各站每坪平均房價在26至36萬元之間；烏日站周邊目前平均成交單價已攀升到27萬元以上，新成屋從109年10月每坪最高28.2萬元，但今年5月成交均價已來到32.7萬元，短短18個月的漲幅達15％。

方偉民分析，大台中是台商大本營，是回流台商的投資重點城市，吸引科技、金融與各類服務業等多元產業進駐，台積電台中園區擴建二期計劃，總面積近百公頃，中科管理局預定9月送環評專案審查，二期設廠營運後，估計再創造4,000多個就業機會，加上捷運與快速道路等交通建設，讓台中有豐富發展題材以及人口成長的剛性需求，房市得到有力支撐。

他強調，儘管下半年受政府信用管制政策以及原物料飆漲影響，部分建商推案時程可能順延，但台中房市呈現多頭向上格局，已經十分明確！