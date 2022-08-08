「天下的爸爸都一樣偉大！」今天是父親節，代表民進黨參選台中市長的立法院副院長蔡其昌，在臉書寫出「父親節感言」，他說「從政以來，就很少時間陪伴孩子，每天南來北往四處跑，平常白天在立法院開會，晚上又回到台中服務市民鄉親，只能把握一點點小空檔，來陪伴家人，我時常感到內疚。」粉絲不捨說「台中市民非常需要的是行動派的爸爸市長！」

蔡其昌說，我想很多爸爸都一樣，辛苦努力在外打拼，都只是為了讓孩子健康平安長大。我很喜歡NBA傳奇球星魔術強森曾經說過的一段話，他說「愛，不是試圖去左右孩子的選擇與決定；而是不論他們是什麼模樣，你都依然愛他們。」身為三寶的爸爸，也祝福全天下的爸爸，父親節快樂，辛苦了！

台中市長盧秀燕被稱為「媽媽市長」，她也常在公開場合自稱是「媽媽市長」。蔡其昌和盧秀燕角逐競選市長寶座，他打出行動派口號，粉絲在他的臉書留言：台中市民非常需要的是行動派的「爸爸市長」，您要幫台中打造適合我們孩子未來最安全的城市呀！