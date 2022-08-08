大陸菇類輸入台灣，半年遭驗出多次農藥超標，台灣食藥署長吳秀梅稱「現在禁止會被認為是報復」未禁止進口，引起爭議，國民黨台南市長參選人謝龍介以「食安吳三桂」怒批吳秀梅，大罵離譜。

謝龍介表示，農藥超標，該禁就禁，跟報復有什麼關係？民進黨政府高喊抗中保台，居然怕被報復？難道要犧牲台灣老百姓健康，吃下農藥菇？

他直言，百姓與在野黨若不反對「秀梅造句法」，未來會出現無限次類似說法，例如「美國豬肉屢次萊劑超標仍放行，食藥署：現在禁止會被認為是報復」、「日本食品屢次輻射超標仍放行，食藥署：現在禁止會被認為是報復」。

有網友湧入留言「既然農藥超標，就該禁止進口」、「該禁就禁，只要本心不是報復即可」、「有理行遍天下怕什麼？」、「應該被飛彈嚇到了」。

謝龍介痛批，為國人把關食安的食藥署長吳秀梅，變成放任毒菇危機的「食安吳三桂」，應該趕快下台，向國人謝罪！