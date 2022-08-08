近年來全球天災人禍不斷，一旦遇到緊急狀況應如何維持生存，不少人好奇，在野外求生若是遇到沒水的情況，究竟能否喝尿保命？家醫科醫師陳崇賢在臉書粉專解答，短期救急喝個1、2次還可以，若喝多了反而會造成脫水或身體不適，同時在尚未找到水源之前，不要吃太多東西，因為消化食物也需要水。

陳崇賢解釋，尿液的成份雖然大部分都是水，但也有身體不需要的廢物，例如含氮的廢物、尿素、電解質等，當尿液做為唯一的水份來源時，這些代謝廢物的濃度就會越來越高，反而會造成脫水或身體不適，「所以短期救急喝個1、2次還可以，期間就要快點去找水源了」。

陳崇賢表示，正常人的尿液，大約95％是水；而尿中的電解質，占最多的是鈉離子和氯離子，這也是為什麼當持續沒有其他水份來源時，不能一直喝尿，「因為經過濃縮再濃縮、提煉再提煉，就和喝海水一樣，反而會把細胞內的水份拉出來，造成脫水反應」。

陳崇賢也提醒，在尚未找到水源之前，不要吃太多東西，因為消化食物也需要水。至於現在流行的輕便式濾水器，是否把尿濾完就可以無限暢飲？陳崇賢直言不可，因為它不能過濾尿液裡面的電解質，所以一樣會是高滲透壓的溶液。