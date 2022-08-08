根據內政部統計月報資料顯示，今年上半年核發拆除執照的數量為3311戶，數量比起2017年足足增加94%，而近年拆除數量明顯增加的時間點是2018年，也是台北市危老案件開始核准通過的時間，今年上半年平均每10間拆除的房子中，就有4間是在台北市，顯示危老政策的確讓台北市老房子改建逐漸動起來，不過台北市的建照量是六都最少的區域，北市在六都中呈現「拆最多、蓋最少」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，最新統計北市的危老案件已經核准699件，數量位居全台之冠，台北市的大街小巷、不少區域都可以發現危老改建的案子正在進行當中，有時候可能幾棟透天或平房就打掉重建，雖然近年造價上揚對於小面積的合建案壓力甚大，但危老案目前的確有達到部分老舊建築改建的目標。

今年上半年拆除執照核准宅數超過3000棟，達3311棟，較危老政策開始發酵前的2017年增加逾9成，其中今年上半年拆照數量最高的是台北市，共計1408戶，占全台拆照數量的43%，其次則是台中市的380戶，數量不到台北市的3成，由此可見拆除房屋數量台北市明顯大幅領先其他區域，不過今年上半年台北市的建照數量卻是六都之末。

曾敬德指出，台北市缺乏大型重劃區供給，要取得大面積素地難度甚高，所幸有都更與危老政策可以協助加速老宅改建，而近年通過的危老案的改建案的建築物也相當多元，包括飯店、戲院、南門市場、寺廟、大舞廳、整排的透天厝等，都成為這波危老政策的受惠者。