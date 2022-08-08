投信投顧公會理事長劉宗聖8日表示，台股近年來已經拿回主場優勢，隨著投資結構改變以及多元化投資方式興起，搭配下半年即將來臨的最大配息潮，建議投資人可趁著短期利空市場修正持續做好中長期的規劃。而台股基金近年來在退休與年輕兩大族群的參與下，已經重回主場優勢，整體規模與人氣也可望有所支撐。

簡單來說淨值乘以單位數就是規模。今年以來就點位來說，受到指數從高點滑落影響，淨值當然是受到波及，但不論是台股基金受益人、零股參與台股ETF的人數都持續增加，若以ETF整體規模至7月底止，年來增加808億元，其中原型和槓反就增加1,626億元，達到7,340億元，若再加上台股主動式基金規模，就超過1兆元規模，比非投資等級債基金的規模還大。規模增加的過程中，相較去年受益人241萬人，如今來到356萬人，增加了超過百萬人，可見投資人透過定期定額逢低布局的策略，成為支撐台股基金規模的重要支撐。

投信投顧公會理事長劉宗聖分析指出，可見投資人對台股的系統性風險多視為短期的利空，中長期對台股仍多正向看待，足見投資人認同台股重回主場的優勢多有所認同。主要原因除了因為退休族群看中台股配息、填息能力有高度認可，更重要的是近年興起的年輕小白投資族，透過台股主被動基金作為首次參與台股的主要方式，再加上零股、存股和ETF等方式來分散時間、標的與資金，這些都是支撐台股重要的隱形力量，也是台股基金人氣不墜的主因。

因此面對短線台股的利空影響，劉宗聖認為，以中長期來看無須過度悲觀，反而應該將短線利空與價格拉回之際，做好長期的投資規劃。尤其今年下半年台股將面臨最大的一波配息潮，許多錢會留台灣參與配息，對台股都將成為強力的支撐，因此面段短線利空引發的震盪應審慎面對但不用悲觀。