女星許維恩原為婚紗模特兒，2003年，她拍攝王菲的MV《旋木》出道，後續曾參演電影《角頭2：王者再起》，還發布過個人EP《維恩的秘密花園》。她去年3月公開與王家梁交往並在同年11月公證結婚，婚後感情和睦，時常在社群平台上大放閃光彈。倆人婚後同住林口新房，近日雙方都有事需要前往台北，許維恩提議同坐一車但王家梁卻堅持各自開車，許維恩心有懷疑，決定「突襲抓姦」。

近日，許維恩因拍攝計劃要前往台北，正好老公王家梁也想去台北剪頭髮，就想與老公同坐一車，剛好一起去一起回來。但王家梁卻極力反對，堅持兩個人各自開一輛車出發。於是她只好獨自開車找車位停車，在烈日下行走十分鐘前往工作場地，心懷不滿大呼「熱死了！」

收工後許維恩給老公打電話，得知老公剛到理髮廊，於是決定殺到理髮廊看看王家梁是不是在騙自己：「你妹的～要來抓姦～有人活膩了。」許維恩衝入理髮廊的時候，正在理髮的王家梁嚇得說「還好我真的有來，如果沒來…」，有網友笑說：「就這樣突襲進去，不怕頭髮一個不小心高速公路」，許維恩回復：「欸～～～我一開始也有點害怕～」。

至於爲什麽不能同坐一車，王家梁解釋說，因爲在家吃了早餐、看新聞、健身才出門，不想打亂彼此安排，所以才決定各自開車。影片最後，王家梁還不忘請求許維恩爲自己滷牛腱，在許維恩怒說「一整天曬太陽，還敢叫我回去滷牛腱！」後，他偷偷表白：「我滷的牛腱沒她的好吃」大秀恩愛。