台南市政府經發局建置的「台南便利送」網購平台，搭上中元普度商機，推出「普度專區」，上架共計80個普度商品，並首度與台南美術館攜手合作，只要於普度專區消費滿500元，即可獲得南美館展覽票券1張，買1000元送2張，單筆最多送4張。

中元普度是年度重要民俗節日，也正是傳統市場及各大賣場搶攻中元商機的最佳時刻，「台南便利送」今年化身為神隊友，推出線上「普度專區」，帶動傳統市場商家的買氣。

南市府經發局表示，「台南便利送」普度專區，此次集結8處市場，包含六甲、開元、保安、虎尾寮、東菜市、復興、金華及新市市場，上架普度商品合計80個，從三牲、蔬果，再到鮮花金紙等，各大市場拜拜好物一次集全，讓民眾不用再東奔西跑四處採買，更可避開疫情群聚風險，一鍵下手輕鬆買齊所有商品。

造成轟動的台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂展」，吸引大批人潮參觀，「台南便利送」普度專區，搭配這波鬼怪熱潮，於7月25日至8月26日期間，不只專區全面免運費，消費滿500元更可獲得南美館展覽票券1張，單筆最多送4張，且前150位消費民眾還可享早鳥75折優惠，數量有限、送完為止。

南市府經發局補充，此外，輸入南美館門票序號，還有機會抽中「台南便利送」線上購物金，最高可獲得6888元買菜金。