台中市大里區環中東路六段5日發生一起機車撞上停放快車道車禍，機車騎士撞上停放在快車道的自小客，現場滿地鮮血，令人怵目驚心。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市大里區環中東路六段5日發生一起機車撞上停放快車道車禍，機車騎士撞上停放在快車道的自小客，現場滿地鮮血，令人怵目驚心。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

洪姓包商當時在進行分隔島綠美化工程。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

施工包商自小客停快車道 機車騎士沒注意撞上命危

台中市大里區環中東路六段5日發生一起機車撞上停放快車道車禍，當時進行道路分隔島綠化的包商62歲洪姓男子將自小客停在內側快車道，45歲黃姓機車騎士疑未注意路況剎車不及撞上，當場失去生命徵象，經送醫後仍在加護病房搶救中，由於自小客車是現場施工包商私人車輛，是否涉及違規及刑責？仍待警方調查釐清。

這起車禍發生在8月5日17時05分，地點在大里區環中東路六段往霧峰太平方向，當時進行分隔島盆栽綠化工程的洪姓包商將私人自小客停在內側快車道，黃姓男子騎重機車經過時疑未注意前方路況雖然緊急煞車後仍撞上自小客車，黃男當場頭部、頸部受傷，警方到場進行酒測洪男無駕駛行為，酒測值為零，而黃男送大里仁愛醫院急救，是否酒駕，已請院方抽血化驗。

由於黃男撞上的自小客並非施工的工程車，而是包商私人的交通工具，是否因他違停造成黃男失速撞上？警方表示，初步調查洪男在該處進行盆栽綠化工程事先有申請，並在施作路段擺放圓錐，但是否仍涉及違規及刑責還待進一步整清。