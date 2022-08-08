嘉義縣布袋分局偵查隊1名女警與母親到朴子市一家水煮健康餐盒消費，事後被店家發現女警母女未經同意多拿8包醬汁，便向轄區朴子分局派出所報案，全案被聲稱是朴子分局員警PO上臉書粉專「靠北police」，引發熱議，朴子分局指已做完當事人筆錄，會依檢察官指示依竊盜罪函送女警，布袋分局則說，女警與店家將進行和解。

「靠北police」日前發文，指布袋分局偵查隊吳姓女警到便當店買便當，在店員不注意時，伸手進去偷東西，店家憤而報案，事後還找民代關心，經了解，當天女警和母親到朴子一家水煮健康餐盒店家買餐盒，過程中與店家疑溝通產生誤解。

據指出，女警母親和女警當天到店裡拿預訂的5個餐盒，當時店員不在櫃台，女警母以為可免費拿醬汁，先伸手拿了6包，再叫女兒挑，女警挑了2包，之後店員裝袋詢問要什麼口味醬汁，女警母稱已有先拿，又再伸手再拿1包，遭店員阻止，雙方一度起爭執，之後店員連同女警母拿的1包共5包醬汁給兩人，晚間店員看監視器，發現女警母與女已先拿了8包醬汁，便到派出所報案，指每包醬汁10元，8包共80元，但店家當時未提告。

事後員警查出被指偷拿醬汁的女兒是警察，依法通知她到案說明，目前已完成雙方筆錄製作，朴子分局副分局長黃茂峰說，因當事人是自己同仁，為避免遭來非議，今請示檢察官，檢察官回覆依程序辦理，會依法函送女警，由檢方調查釐清。

布袋分局長黃世德指出，經向女警了解，推測應是對消費行為認知有所誤解，女警事後心情也受到很大影響，將與店家進行和解。