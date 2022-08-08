中央流行疫情指揮中心預計採購190萬劑輝瑞BNT幼兒疫苗，外界關心開打進度，指揮中心指揮官王必勝透露，今天下午ACIP將開會討論接種細節，這兩天會收到測試品；至於進貨時程，它表示還在安排中，「我們也一直在問相關出貨期程，但是目前還沒有得到答案，我們會繼續催促。」

BA.5變異株潛入社區，許多家長憂心幼兒受到病毒危害。目前國內提供6個月到4歲幼兒可接種莫德納疫苗，累計接種11萬2463人次，占該年齡層14.2％。至於輝瑞BNT幼兒疫苗，食藥署日前已通過緊急授權（EUA），指揮中心預計採購190萬劑。

外界關心輝瑞BNT幼兒疫苗進度，王必勝今天表示「測試品這兩天會到」，至於廠商出貨部分還在安排中，原廠需要做一些調整，「我們也一直在問相關出貨期程，但是目前還沒有得到答案，我們會繼續催促。」

有別於莫德納幼兒疫苗僅需接種2劑，輝瑞BNT幼兒疫苗要打3劑才算是完整接種，至少得花上11周。王必勝證實，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）今天下午將開會討論幼兒BNT接種細節，他日前表示「是否縮短3劑施打間隔」也會列入討論事項。

指揮中心統計，目前國內全年齡層第1劑接種率92.1％、第2劑86％、第3劑71.5％、第4劑7.8％。外界關心是否會放寬全民接種第4劑，王必勝表示，專家學者會根據目前文獻來評估建議，目前對於第4劑接種條件維持，並不會做進一步放寬，這是根據研究實證所做的判斷。

有醫師認為，打第3劑超過4個月之後感染BA.5風險「跟沒有打一樣」。王必勝指出，打完疫苗多久之後效力消失，一方面是因人而異，一方面是每個研究判斷的標準不太一樣，請民眾配合現行疫苗施打政策，希望50歲以上民眾考慮去接種第4劑。