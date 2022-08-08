台灣汽車金融龍頭和潤企業(6592)公告2022年第二季財報獲利狀況以及7月份自結合併營收。上半年獲利、7月營收雙創新高，展望下半年，新車市場銷售回溫，國內旅遊熱度持續及物流運輸需求穩定等正向影響因素下，分期租賃市場業務量可望延續活絡。

和潤企業第二季合併營收54.62億元，年增28.85%，合併稅後淨利10.19億元，年增40.89%，累計上半年合併營收106.47億元，年增27.37%，合併稅後淨利19.87億元，年增22.2%，每股盈餘(EPS)3.47元，年增20.91%，合併保有資產達2229億元，年增25.24%，上半年營收、淨利、每股盈餘、保有資產皆刷新同期新猷。

總經理林彥良表示，以營運地區別來看，台灣、大陸地區累計獲利分別年成長22.83%，20.11%。台灣地區主要受惠於各項分期付款業務持續擴大發展及旗下子公司營運穩健，進而帶動獲利；大陸地區則是營業收入及認列業外稅務利益增加，推升獲利。

展望下半年，新車市場銷售回溫，國內旅遊熱度持續及物流運輸需求穩定等正向影響因素下，分期租賃市場業務量可望延續活絡。

另外，和潤企業7月份自結營收也傳出佳績，合併營收總計19.67億元，為歷史新高，連續兩個月站上19億元大關，年增37.85%、月增3.05%，累計前7個月合併營收126.14億元，年增28.90%，皆有雙位數成長。