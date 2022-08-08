南韓資深演員金聖源（김성원） ，過去曾以舞台劇演員身分出道，憑著自然又精湛的演技，於經典韓劇《巴黎戀人》中飾演富豪老爸，並在家庭劇《笑吧！東海》、《第二次求婚》等知名戲劇中飾演會長等角色，讓他因此成為「會長專門戶」。但他自從今年初被診斷罹患膀胱癌後，病情便每況愈下，稍早韓國媒體也證實金聖源已在今日凌晨病逝，享壽85歲。

根據韓國媒體的報導，金聖源30多年前曾被診斷出罹患糖尿病，多年來也一直與病魔和平共處，是韓國糖尿病協會的公關大使，還曾獲得「世界糖尿病協會成就獎」，但他在今年初因身體不適送往醫院檢查時，才發現自己已罹患膀胱癌末期，雖之後他也積極接受治療，仍不敵病魔的侵襲，於今日凌晨0點30分離世，將在本月10日早上5點於金溥殯儀館出殯。

據了解，金聖源過去除了是一名舞台劇演員外，也是一名配音員，甚至是幫助南韓音樂劇發展的重要人物，在過去民風尚未開放的年代，他便突破傳統於1966年演出經典音樂舞台劇《Falsh Observation》受到大眾矚目，韓國民眾也因此開始了解音樂劇。而他後來即使朝向戲劇圈發展，仍憑著專業的演技受到業界及觀眾的讚賞，如今再也看不到他的演出，也讓不少影迷相當震驚且不捨。