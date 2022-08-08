投入新北市淡水、八里、三芝、石門區議員選舉的民進黨參選人彭莉惠表示，北海岸除了有得天獨厚的天然景觀外，更有400多年來許多國家留下的文化財產，應致力發展國際觀光競爭力，且光在淡水就有5間大學，她因此提出「大淡海觀光陸海空三箭」，希望提供這些學子足夠多的就業機會，藉此留住人才，更可以照顧長輩。

彭莉惠今（8）日在臉書表示，觀光是無煙囪的工業，不僅能創造驚人收支，更是提升就業率的重要關鍵，而北海岸的大淡海地區不僅有山、海、河、港等天然景觀，數百年來包括西班牙、荷蘭、大清帝國及日本等國家，也留下許多文化財產，擁有400多年來的文化縮影。

「有這麼好的觀光本錢，就應該發揮大淡海國際觀光的競爭力！」彭莉惠為此提出「大淡海觀光陸海空三箭」，分別是北海岸水岸國際自行車專用道、大淡海國際港灣休閒區及八里山盟海誓愛情纜車。

彭莉惠指出，雖然前2項目前已存在，但需要受到市長的重視，優化現有配套措施。她舉例，從石門到八里的自行車專用道，目前有許多路段與汽機車共用道路，對於親子共騎的單車用路人來說並不友善。

而八里山盟海誓愛情纜車雖然在2021年時對外招標，但卻因故流標，隨著淡江大橋、淡北道路等重大建設陸續核定，彭莉惠也希望交通部觀光局可以協助打造這段纜車，活化左岸八里在地觀光產業。

彭莉惠說，淡水有5間大學，許多在地青年學子在此求學，若有國際觀光產業加持提供就業機會，他們就能「畢業即就業」，除了可以為家鄉創造繁榮外，也能照顧長輩，希望市民給她機會，讓她進入議會一展抱負，與民進黨新北市長參選人林佳龍一起新北大翻新。