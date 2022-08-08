新北市長侯友宜今前往視察社宅工程。（李奇叡攝）

城鄉局企劃建築科長陳以霖（右）指出，中和安邦段社宅為中和第一座社宅。（李奇叡攝）

設計中和安邦段社宅的建築師王正源（左）說，這座基地相當特別，後面是中和大排，前面是安邦公園，剛好是廊帶跟綠帶的銜接點。（李奇叡攝）

為滿足民眾居住需求，新北市政府在中和區連城路興建安邦段青年社宅，為該區首座社宅，緊鄰捷運站，交通十分便捷。該社宅除提供632戶居住單元，低樓層空間也規劃各項公益設施，預計年底上梁，明年完工。

中和安邦段社宅為地上24層、地下3層建物，總樓板面積6萬4800平方公尺，規劃632戶居住單元，分為8坪套房型、16坪兩房型以及22坪三房型，分別為331戶、172戶以及129戶，工程經費約25.3億元，預計今年底上梁，施作北側景觀區，整體工程將在明年9月完成。

新北市長侯友宜今前往視察社宅工程，肯定工程團隊在營建物價飆漲、缺工、疫情等艱困環境下，仍努力不懈，打造品質優良的社宅，讓他非常滿意，光是一道牆壁，就用六道工序打造，地板也加裝隔音板，整體採黃金綠建築及通用設計方式施作。

侯友宜說，新北市功能多元的社會住宅數量逐步成長，已完工及興建中的戶數達1萬1000戶，未來會持續和中央攜手，打造至少4萬5000戶社宅，目前中和安邦段設宅進度已達到40％左右，已經超過預定進度，市府會持續督促統包團隊，除了追求高效率，也不忘保持高品質，並乘載地方需求及政策任務，希望透過多元運用，滿足民眾期待。

城鄉局企劃建築科長陳以霖指出，中和安邦段社宅為中和第一座社宅，土地部分由國有財產署無償撥用，並由營建署補助利息，其他經費則是由市款來支付。

立委江永昌說明，中央目前已核定補助超過6000萬元，其中已撥給市府部分，包括先期規劃費及融資利息補貼共331.5萬元。他指出，該社宅除為中央無償撥用國有土地供市府興建，更因《住宅法》的突破，讓市府利用國有土地興建社宅時，收益不受《國有財產法》第七條需繳交國庫之限制，所有租金收益全數挹注社宅營運，中央、地方都受益，財務更加穩健。

新北市城鄉發展局局長黃國峰補充，新北社宅選址皆以捷運系統周邊為首選，像是中和安邦段社宅，就位在環狀線中和站與萬大樹林線LG06附近，也以多元社會服務為考量，將1至2樓的低樓層空間規劃成公共托育設施、老人日間照護、身心障礙日間照護中心、青年創客中心等公益設施，全面對外開放，出入口與住宅出入口做出分隔。

黃國峰表示，中和安邦社宅留設大片綠地，並建置兒童遊戲場、大樹廣場、跳層綠化、林蔭步道等，外觀活潑多元，內部1、2樓則採挑高設計，藉通廊串聯各棟，透過建築物分層錯落的半戶外休憩空間，增加綠化空間節點和居民交流，結合以人為本的通用設計、智慧建築及綠建築，創造都市景觀特色。

設計中和安邦段社宅的建築師王正源說，這座基地相當特別，後面是中和大排，前面是安邦公園，剛好是廊帶跟綠帶的銜接點，基地上有14棵大樹，直接全數保留，屆時社宅完工，就能有綠樹成蔭的環境，同時也做了10米左右的防災綠帶，連接安邦公園和社宅；另外，佔地2100平方公尺的中庭是完全對外開放，民眾任何時間都能使用，非常方便。