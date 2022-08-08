民調對於選民投票意願還有選情影響頗大，屢見於新聞報導，但若干民調語焉不詳，被質疑是假民調，不只影響民主，也傷害民調的公信力。多名學者為此合作推動「民調透明百科計畫」於今(8)日啟動，希望建立民調的透明性與可信度，拒絕讓民調成為操弄選舉的文宣政治工具。

「民調透明百科計畫」研究團隊由世新大學新聞系教授彭懷恩、世新大學口傳系教授游梓翔、政治大學傳播學院教授鄭自隆3位學者領銜，成員包括銘傳大學廣電系副教授杜聖聰、文化大學新聞系教授莊伯仲、文化大學廣告系教授鈕則勳、世新大學口傳系教授溫偉群、台北大學公行系教授劉嘉薇、台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚、世新大學傳管系教授蘇建州教授等人。

研究團隊認為，民調不應被操弄為選舉文宣、淪為政治工具，更不能成為不實文宣。同時以「健全民主機制」為使命，藉由2022年縣市長選舉民調進行星級評等，推動全台第一個「民調透明百科」。

研究團隊指出，該計畫參照美國「國家民意調查委員會」（National Council on Public Polls NCPP）指標與《公職人員選舉罷免法》第53條，以「民調透明度評鑑」為主軸的民調透明計畫，共分為4個等級、20項檢驗題組，來檢視民調是否落實資訊透明。最後以分數加總為依據，給予0-5顆星之評比。

研究團隊說明，評分目的是鼓勵民調產業落實透明化、杜絕假民調，讓業者秉持公開、公正之專業態度。藉由公開評等，讓民眾悉知民調資訊是否公開透明。每次也會邀請學者分析民調，為新聞媒體與社會大眾進行民調科普，落實民調透明百科的目的。

研究團隊強調，計畫是針對業者所提供之民調資訊「透明性」，無關乎民調的「準確性」。8月公開試辦，有知名民調公司只獲得0.5顆星，原因就是資訊不夠透明，只要9月前公開提供更完整資訊，就可以提升星級。

研究團隊指出，「民調透明計畫」於7月進行內部試辦與信度檢驗，各版本信度都高達0.9以上，甚至達到1.0，8月公開試辦。試辦期間鼓勵民調機構與各界指正，也歡迎民調機構於星等表公布後，請求依據新資料重新評等。9月份正式開始後，就不再接受補充資料。

「民調透明百科計畫」於8月進行公開試辦，9月正式開始，有關計畫詳細資訊及最新訊息，可至官方網站查詢（https：／／2022ccms.wordpress.com／survey-clean／）。