就連從美國返台過暑假的美國7歲小男孩Trent Graham也都慕名而來，指名要參加小小消防員。（消防局提供／吳建輝彰化傳真）

8日上午員林穀倉前聚集許多小小消防員，正如火如荼地準備受訓，續練項目包括滅火、避難求生、救護及救溺等四大項。（消防局提供／吳建輝彰化傳真）

小小消防員們在消防員的引導下，手忙腳亂的完成任務，透過豐富與多元的消防課程，讓小朋友學習基礎的應變能力。（消防局提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣年年秒殺的消防小尖兵夏令營，今年由於報名人數眾多，共分成4個梯次舉辦，8月8日最後一梯在員林穀倉，小小消防員一起參加體驗，學習防災知識，就連從美國返台過暑假的美國7歲小男孩Trent Graham也都慕名而來，指名要參加小小消防員。

8日上午員林穀倉前聚集許多小小消防員，正如火如荼地準備受訓，續練項目包括滅火、避難求生、救護及救溺等四大項，小小消防員們在消防員的引導下，手忙腳亂的完成任務，透過豐富與多元的消防課程，讓小朋友學習基礎的應變能力。

彰化縣消防局表示，辦理「消防小尖兵夏令營」活動，是希望藉由豐富又多元的消防課程寓教於樂，灌輸彰化縣學童基本應變能力及認識消防，增加自我保護意識，瞭解消防工作的重要性及體驗消防員的辛勞，珍惜救災、救護資源。

這次營隊共「出動」320位消防小尖兵，透過實際操作加深他們印象，並灌輸正確的避難逃生知識及制訂火場逃生計畫等，另外也讓他們體驗水滅火器的操作、火場求生、緊急救護等技能，更穿上救生衣更有體驗感。

消防局強調，課程除了基本消防常識，也加入如何分辨及遠離危險水域，用遊戲競賽的方式，讓他們習得正確的水上活動所應有的裝備，以及如何預防溺水、水上安全等要領，沒有報名到的小朋友也不用緊張，相關的知識也可以透過內政部消防署等網站學習，一起讓我們的生命財產獲得更多保障。