在標普出現連續第三周的上漲之後，美股期貨在周一早盤幾乎沒有太大變化。目前投資人都在關注本周一份重要通膨數據。

周一道瓊期貨小跌15點或0.05%，標普500期貨和那斯達克100期貨分別跌0.04%和0.18%。

標普和那斯達克在上周都出現上漲。上周五出人意外的就業數據表現，舒緩了人們對經濟衰退的擔憂。而有韌性的勞動力市場也顯示了，美國經濟能夠承受聯準會更多升息。

預定本周三公布的美國CPI數據，將讓投資人了解聯準會在九月的政策會議將採取哪種作為。交易員目前都認為，聯準會在九月升息0.75個百分點的可能性很高，將為連續第三度這種幅度的升息。

LPL金融首席經濟學家Jeffrey Roach說，七月美國就業市場的強勁成長，應該會加強美國沒有陷入衰退的說法；可能會讓人認為，美國經濟需要聯準會下次會議再一次升息75基點。現在所有目光都在通膨數據的公布。