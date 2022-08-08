文山區彩繪設計人孔蓋-動物們的探索旅程，設計師為林厚進。（水利處提供／張芷瑜台北傳真）

士林區彩繪設計人孔蓋，左為外雙溪的大白鷺，右為陽明山野櫻花，設計師為林厚進。（水利處提供／張芷瑜台北傳真）

中山區彩繪設計人孔蓋-快樂中山，設計師為吳介民。（水利處提供／張芷瑜台北傳真）

不用跑遍台北市12個行政區，24款特色彩繪人孔蓋一次看！8月11日至8月15日在台北市政府一樓中庭舉辦「第二期的彩繪特色人孔設計成果展」，水利處長陳郭正表示，南港、萬華、大同與中正等四區已裝設8款特色人孔蓋，剩下8個行政區共16款，預計今年年底前裝設完成。

水利處今年7月初在臉書曝光16款特色人孔蓋掀起熱議，8月11日至8月15日將在台北市政府一樓中庭舉辦「第二期的彩繪特色人孔設計成果展」，上午9時至下午6時可免費參觀，24款特色彩繪人孔蓋都到齊，歡迎大家來看展。

特色人孔蓋彩繪融入行政區特色，例如信義區的四獸山化為具體的四獸形象；文山區刻畫木柵動物園動物們，往下水道一探究竟的可愛模樣；中山區則是下班後暢遊林森條通日式居酒屋的人們歡快的樣子；士林區外雙溪有成群的大白鷺飛過河面上的夢幻場景。

水利處表示，展覽除了可看到彩繪人孔蓋的設計理念，還有最夯的蓋水LEGO積木、北市12行政區的24款人孔蓋戳章、AR體驗以及互動拍照打卡牆，好玩又好拍。

陳郭正說，公共建設需要有專業設計師投入，讓城市更像設計之都，2020年已在南港、萬華、大同與中正等四區設置完8款特色人孔蓋，剩下8個行政區，北投、士林、中山、松山、內湖、信義、大安及文山區，共16款特色人孔蓋，預計今年年底前完成裝設。