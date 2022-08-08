新北市長侯友宜高人氣持續外溢外縣市，他近期除市政行程滿檔，繼他昨天才到宜蘭與縣長林姿妙碰面，13日將再到雲林與縣長張麗善合體。侯友宜今表示，雲林是農業大縣，農友長期與新北營養午餐業者合作，很久沒有下去關心，除了解物價波動下農民栽種成本外，也會了解栽種、截切是否符合規定，從源頭管理，更為新北40萬學童健康把關。

侯友宜說，到外縣市目的都是跟新北建設發展有關，他昨天到宜蘭，是宜蘭有第一個商轉成功的地熱發電廠，目前新北開發案已核定一家，另外六家申請審查中，他必須要去看別人成功案例，也可以了解哪裡要改善，希望國內缺電問題，新北能盡一份心力。

侯友宜表示，他本周六去雲林縣，主要是雲林是農業大縣，栽種的有機蔬菜長期跟新北營養午餐業者合作， 最近物價波動，農民很辛苦，相對孩子的健康他更關心。

侯友宜說，他從擔任副市長起，就主要負責教育相關業務，也因為營養午餐，跟農民非常熟，他很久沒有下去關心他們，包括有機蔬菜產銷過程，到截切與烹煮等工作，是否按照步驟。