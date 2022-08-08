第6屆WBSC世界盃少棒錦標賽昨天（7日）落幕，中華隊最終獲得季軍，小球員們場上精采表現令主贊助企業華南金控讚賞不已。

第6屆WBSC世界盃少棒錦標賽因為新冠肺炎疫情攪局，從去年延期到今年7月29日開打，所有賽程8月7日劃下句點，期間許多球迷進場為小將們加油，季軍戰中華、多明尼加的對抗，雙方選手都為夢想奮力出擊，中華隊吳聖智、陳瑞鑫都有全壘打演出，助隊9比5擊退對手、拿下季軍。

華南金控總經理李耀卿擔任U12世界盃季軍戰開球嘉賓，他表示，華南金控從2011年起連續6屆贊助世界盃少棒比賽在台灣舉行，歷年世界少棒錦標賽是最受國人矚目的國際賽事之一，本屆U12世界盃更是新冠疫情後首場在台灣舉辦的國際棒球賽事，讓悶了許久的球迷可以好好為國家隊熱情加油。

李耀卿補充，棒球在寶島是深受歡迎的運動，而少棒則是棒球運動的基礎，相信透過持之以恆的紮根工作，可以幫助熱愛棒球的孩子圓夢，為國家培育出更多棒球新秀，讓台灣有更多棒球好手在國際棒球舞台上發光發熱。

華南金控支持基層棒球運動不遺餘力，2007年起與中華棒協合作推動「一球圓一夢」基層棒球培育計畫，至今邁入第16年，今年舉辦全國少棒、青少棒錦標賽及世界盃少棒錦標賽之外，也將贊助全國社區棒球大賽、與MLB合作舉辦全國次少棒賽、圓夢棒球營，以及捐贈基層棒球培育基金，在國球人才培育上繼續向下紮根，本屆賽事之中華隊是經由今年「華南金控盃全國少棒錦標賽」遴選出來。