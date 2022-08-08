針對美國眾議院議長裴洛西訪問台灣，大陸外交部長王毅在東協會議晚宴前離席。

美國眾議院議長裴洛西訪問台灣，引發中國大陸在台灣周邊大規模軍演，在國際會議上憤而離席，對此專家分析，北京的舉動讓鄰國感到不安，下一步面臨升級局勢或是討好鄰國的兩難困境，最明智的做法就是派遣特使到各國重申一中原則。

香港《南華早報》報導，在裴洛西離開台灣後，中國大陸解放軍在台灣周邊進行大規模實彈演習，軍方高層拒接五角大廈電話，北京制裁裴洛西及家人，大陸外交部長王毅甚至兩度在柬埔寨舉行的東協高層會議離席，取消與日本外相林芳正的會晤。

不過華府智庫中美研究中心（ICAS）高級研究員古普塔（Sourabh Gupta）認為，中國大陸接下來面臨兩難困境，也就是在設法平衡增強恫嚇台灣必要性的同時又不會把其他亞洲鄰居嚇跑，他說北京手中對台灣議題最強大的牌就是亞洲國家的情緒，沒有任何一個亞洲國家希望看到用非和平的方式解決台灣議題，「但同樣的，亞洲沒有人希望看到亞太的地緣政治卡在台灣海峽上，特別是在俄烏衝突之際。」

古普塔說，在譴責之後，目前對大陸來說最明智的做法就是派遣特使到亞洲各國重申一中原則，以及美國違反了一中政策精神，「但我認為中國外交太過傲慢，不會選擇這種舉動。」

中國大陸解放軍在台灣周邊進行軍演，抗議裴洛西訪台。

不過馬來西亞智庫新亞洲戰略研究中心（CNIA）理事長許慶琦（Koh King Kee）指出，王毅取消與林芳正的會面並不會導致自我孤立，或者在外交上對中國大陸不利，他說北京將專注在懲罰台灣及對美國抗議，並不希望為了裴洛西訪台與其他美國盟友對立，以避免影響雙邊貿易關係。

在解放軍展開軍演後，東南亞國家協會（Association of Southeast Asian Nations）4日發布聲明呼籲各方降低緊張情勢，「以免在大國間爆發誤判、嚴重對抗、公開衝突以及不可預測的後果。」

澳洲國際關係學者畢斯利（Nick Bisley）指出，北京全面、重大的回應讓這個地區「感到不安」。他說現在的問題是，美國等國將把大陸逼退到什麼程度，而這是風險最大的地方，「如果美國認為真的必須展現逼退中國，那麼情勢將會以非常危險的方式急速上升。」

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江預期，北京將會逐步緩和態勢，因為在秋天領導層改組前，最重要的事項就是維穩。

「在透過軍演、經濟制裁發洩怒火後，北京必須從不斷升級的緊張態勢中緩下來，這才符合中國的整體利益」，他說中國大陸因為社會、經濟問題叢生面臨內部壓力，北京別無選擇，在處理外部挑戰時得更為謹慎，以免破壞內部穩定。