國民黨新北市議員參選人呂家愷今在粉絲專頁宣布妻子懷孕，即將升格當爸，他也分享在陪伴妻子產檢時，發現各縣市補助各有優劣。他指出，以孕前補助為例，台北市相較於新北市，女性檢查部分多出甲狀腺刺激素檢查、披衣菌抗體檢測，有助於孕婦維持健康，雖然檢驗項目無分優劣，但雙北屬同一生活圈，應該政策一致，避免民眾需要承擔不同費用。

呂家愷說，各縣市申請補助的條件不同，像是孕後遺傳篩檢補助，台北市要夫妻任一方設籍台北，新北市則是針對34歲以上孕婦，或經診斷證明有遺傳性疾病、疑似染色體或胎兒有異常可能的情形補助，不過雙北生活圈緊密，民眾可能因為就近方便，跨縣市到鄰近醫院產檢，相同的檢查若政策不一，可能讓民眾承擔不同的費用。

呂家愷說，若要追根究底還是中央沒有統一標準，提供給地方政府的補助款不平均，才導致新北沒有獲得相對應的補助，新北市人口突破400萬大關，占全台人口總數約17％，數量最多，出生、嬰幼兒以及老年人口也是六都最多，因此中央應協調整合，必須將服務、資源落實分配，勿讓縣市各自為政。

另外，孕婦懷孕期間、新生兒出生常見的自費疫苗，像是日咳疫苗（孕期）、B型腦炎疫苗、口服輪狀疫苗與水痘疫苗第二劑，民眾最高需要花費3萬元施打，開銷不小，若將新生兒出生後建議施打的百日咳疫苗劑數也計算進去，民眾還需要多負擔1萬元費用。

呂家愷指出，我國新生兒疫苗雖普遍是公費補助，不過，多數家庭都是省吃儉支付生活所需，面臨龐大金額的自費疫苗，往往會顧慮金錢，使得生產風險提高，因此希望新北在疫苗政策上一石二鳥，將百日咳疫苗、口服輪狀疫苗納入全額補助範圍，降低流產率、早產率、死胎率或者任何的胎兒問題。