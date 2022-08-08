紙風車劇團創團30週年新作「哪吒鬧龍宮」將在台中戶外免費首演。「哪吒鬧龍宮」30多年前由紙風車劇團前身魔奇劇團在歐洲首演，驚豔國外，今年重新推出劇場版與戶外版，別具創新意義。

紙風車劇團團長任建誠今天在記者會上化身為托塔天王李靖，他說「哪吒鬧龍宮」取材自奇幻小說「封神榜」，彙集台灣布袋戲、廟會身段與北管音樂等傳統元素，利用燈光與3D動畫及音效，打造出宛如真實東海龍宮的舞台效果，帶領觀眾在奇幻世界裡接觸傳統戲曲，感受沉浸式劇場的感官新體驗。

台中市副市長黃國榮在紙風車劇團發布的新聞稿中表示，近2年受疫情影響，民眾生活和藝文團體都非常辛苦，所幸在大家努力配合下，疫情逐漸緩和，市府近期陸續舉辦多場大型藝文活動，一方面希望在疫情過後積極振興藝文產業，另一方面也藉由親子同樂欣賞藝文來撫慰市民心靈。

黃國榮表示，感謝紙風車劇團將「哪吒鬧龍宮」戶外首演獻給台中，劇團長年深耕台灣各地、致力推廣表演藝術、平衡城鄉藝文差距，包含「319鄉村兒童藝術工程」、「368鄉鎮市區兒童藝術工程」等，對台灣表演藝術有極大貢獻。

黃國榮也預告，市府會持續邀請優秀藝文團隊到山海屯城29個行政區演出，為打造充滿文化氛圍的台中而努力。

紙風車劇團創團30週年新作「哪吒鬧龍宮」戶外版首演將於8月20日晚上7時演出，地點在台中烏日高鐵站前廣場。（編輯：陳仁華）1110808