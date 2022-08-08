桃園警分局聯手刑大、保大查獲桃園區大同路一間移工舞廳擠滿418人，其中5人是失聯移工。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

418人擠移工舞廳狂歡 5失聯移工藏停車場遭逮

桃園警分局聯手刑大、保大在假日夜間強力臨檢掃蕩，7日深夜在桃園區大同路一間移工舞廳，驚見擠滿418人，其中數名移工見警，立即沿著逃生梯往停車場逃，警方以優勢警力封鎖通道，果真查獲5名失聯移工，依規定送桃園專勤隊收容。

桃園警察分局為淨化社會治安，維護市民安寧環境，結合刑事警察大隊及保安警察大隊於假日夜間22時至隔日凌晨2時聯手出擊，針對酒店、KTV、移工餐廳、舞廳等易聚眾滋事場所，進行強力臨檢掃蕩。

員警7日深夜11點多，臨檢桃園區大同路某移工舞廳時，發現店內當時容納418人，但標示牌並未標明容留人數管制量，且店家無法出示相關公文，已違反「桃園市特定場所容留人數管制自治條例」第8條規定，員警立即製作臨檢紀錄表，報請市府相關單位裁罰。

而在舞廳外警戒的員警，發現數名移工見到員警，立即循大樓逃生梯跑到B2停車場躲藏，員警馬上叫支援封鎖通道，於B2停車場內共查獲陶姓等5名越南籍男子，都是逾期居留失聯移工，依規定移請桃園專勤隊收容。

桃園警方表示，打擊犯罪無假期，將持續規畫執行各項掃蕩勤務，徹底掃除違法場所，呼籲業者遵守相關法規，並與警方配合，恪遵「三不得，兩通報」原則，發現事端主動聯繫警方，使衝突消弭於初始，共同維護社會治安平穩。