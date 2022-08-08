新竹市文化局長張馨之8日在臉書貼文表示，從來沒有想過，作為1位藝文工作者，離選舉政治這麼近，需要挺身為自己的聲譽辯護。（摘自張馨之臉書／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府8日表示，針對將軍村工程屢次遭人刻意抹黑，市府不再姑息有心人士造謠、散布不實資訊，對於污衊抹黑，市府除已委請律師採取法律動作，同時強調將軍村工程標案皆經公告招標程序，過程完全依政府採購法辦理。

市府發言人楊汶璇表示，文化局日前多次說明，有心人士卻無視清楚的法律條文，選擇充耳不聞，將抹黑當日常，把造謠當有趣，不僅浪費社會資源，也霸凌所有奉公守法的公務人員，令人不齒且痛心。

她說，王俊雄自2016年擔任竹市府重大建設會報顧問老師，任職期間無擔任市府任一評選會評選委員，特定陣營刻意散布錯誤評選委員名單，只為一圓己說，把專業的文資修復工作變成政治作秀題材，呼籲有心人士應增強公文閱讀能力及政府電子採購網使用技巧，不要霸凌基層公務員。

市府同時指出，關於文化局長張馨之的任用，完全依法行政。人事處也表示，市府1級單位主管及所屬1級機關首長的任用，皆依地方制度法第56條第2項規定辦理。

文化局長張馨之表示，她10多年來在藝文產業、教育界、公職生涯持續歷練，但求凡事全力以赴且問心無愧，過去所經營公司執行過的每個政府標案，皆透過參與公開投標評選後得標，過程一切合法，每1本服務建議書、每次評選簡報、每件專案的執行，都是團隊努力熬夜催生的心血，成果皆可受公評。

她說，2021年5月6日就任新竹市文化局長前，她就已結束沃沃美學空間、解散團隊且停業，並辭去美感跨域協會理事長等，在任內已做到完全的利益迴避。

然而在選舉的烏賊戰中，她仍遭受有心人士斷章取義、扭曲指控，相關行徑令人髮指，對於相關不實指控及謠言散布，將採取相關法律途徑，捍衛自身清白與尊嚴。

文化局則表示，2017年至2020年間文化局總採購件數為558件，沃沃美學得標案件4年來僅佔13件、2.3％，另新竹市政府2017年至2019年總採購件數為1917件，3年間沃沃美學得標案件佔5件、0.26％。

上述採購案件，皆透過公開客觀評選機制進行，過程一切合法，可受社會大眾公評，希望有心人士勿任意揣測，傷害公務人員士氣及清譽。

市府同時強調，新竹市重大建設會報宗旨是提供跨單位溝通平台，整合各案規畫設計及施工問題，以促進新竹市建設發展整體性，歷次會議皆請政風單位出席監督，呼籲外界勿刻意抹黑，有心人士一再抹黑造謠，不僅抹煞基層同仁的努力，相信也不會得到市民的支持。