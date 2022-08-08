友達旗下友達頤康長期耕耘健康及照護產業，在高齡化社會中，致力提供人們更多元的健康促進方案與更完善的照護品質，近期更將運動健康管理方案成功導入「心悅健康促進中心」，並於8日正式啟用，串聯跨領域專業資源，不僅為社區居民及樂齡族群打造全新的健康運動空間，同時提供個人化健康管理服務。

心悅健康促進中心設立於桃園楊梅，由國內專業醫療技術服務集團承業生醫打造，結合怡仁醫院深耕多年的在地經驗，由醫院提供專業運動衛教諮詢，並率先導入友達頤康智慧運動健康管理方案。透過友達頤康「運動健康管理平台」串連「AI功能性運動設備」，以評估、制定執行、追蹤、調整模式，打造專屬個人的全方位健康管理服務，提供使用者更加全面及系統化之運動健康生活指導。

友達頤康運動健康管理平台，係採用PDCA循環概念進行個人運動紀錄規劃與管理，包含規劃（Plan）、執行（Do）、查核（Check）、行動（Act）四階段，並搭配適合中高齡族群的智能運動設備與生理量測設備，讓運動對健康的促進效果能一目了然，輔助專業團隊有效獲取數據化資訊進行計畫制定與調整。

友達頤康AI功能性運動設備，則能夠同時兼顧安全運動與體能訓練，內建動作評估功能，並以雷達圖方式呈現AI運動處方，幫助專業團隊進一步分析使用者需要強化的部位及功能。

此外，指導者也能依使用者表現，持續進行個人化設定調整，並在訓練時提供視覺與聽覺輔助，透過智能運動設備上方之銀幕，可以直接針對動作正確性進行回饋，幫助使用者適時調整、獲得正向激勵。

友達頤康董事長葉俊正表示，在高齡社會的發展趨勢下，友達頤康致力為樂齡族群打造的運動健康管理方案，即是希望可以透過科學化的數據管理以及正確有效的運動訓練，幫助每一位使用者打造個人專屬的全方位健康管理服務。

承業生醫副董事長李典穎表示，心悅健康中心與在楊梅深耕25年的怡仁醫院合作，推廣運動與健康對年長者的重要性，並結合友達頤康的專業方案與先進設備輔助，規劃屬於長輩個人的運動處方，改善老化過程中會面臨的代謝和身體功能退化等高齡健康議題。