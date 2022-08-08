桃園市大園區仁壽宮配舉辦慶讚中元慶典，將於8月11日晚見6點至12點舉行繞境及放水燈活動，歷年來活動期間均吸引眾多信徒共襄盛舉，大園警分局為此將加派警力，在繞境隊伍行經路線進行交通管制，並封閉部分道路路口管制車輛進出，避免交通壅塞。

大園警分局表示，繞境車隊將於11日晚間6時自大園區中正二、三街路段附近集結出發，沿途行經中山南路、中山北路、中正東路、中華路、新生路、國際路、民生南路及仁壽路等路段，由於當天繞境隊伍還有水燈車、神轎及陣頭表演等陣容，車速較為緩慢，警方將派員在沿線實施交通疏導，請用路人遵守各路口執勤員警或義交指揮。

此外，為避免仁壽宮廟口前交通堵塞，警方將於11日晚間6時起至12時止實施部分路口交通管制，封閉管制路口為中正東路與新生路口、中正西路與中山北路口、中正西路與新興路口、大觀路與新興路口、中山北路與仁壽街口(單行道)、大觀路與中山北路口、中華路與中山北路口、中華路與新生路口等8處。

警方指出，封閉路口範圍內道路將視狀況作必要之彈性管制，除公車、消防車、救護車、其他緊急救援車輛、活動作業車輛及當地住戶外，其餘車輛禁止進入，管制範圍及時間並視現場狀況機動調整提早或延後解除管制。

警方呼籲駕駛人，自大園交流道下沿中正東路往市區方向，如遇到交通壅塞車流回堵時，請配合管制提早於中正東路與民生南路口右轉往民生南路方向行駛；中山南路往市區車流回堵時，亦請提早於中山南路與和平東路口，左轉和平西路或右轉往和平東路方向行駛，以避免車流堵塞。