民進黨新竹市長參選人沈慧虹近日力推「幸福加倍計畫」，除了推動托育加倍、敬老愛心卡加倍，照顧新手爸媽、孩子與長輩，也提出「身障早療照護加倍」。她以「鯨魚家庭」的故事作比喻，提倡增加社區身障與早療照護據點，讓服務進入社區，家長與孩子看得到、找得到、用得到。

沈慧虹引述近期最熱門韓劇《非常律師禹英禑》，自閉症女主角最喜歡的鯨魚故事，捕鯨人會先捕捉鯨魚寶寶，但因為「鯨魚媽媽無法拋下受傷的孩子」，即便鯨魚的智商很高，知道不拋棄孩子的話，自己也會有生命危險，但鯨魚媽媽永遠不會拋棄孩子。

沈慧虹說，其實早療、身障家庭就像鯨魚家庭，家長不會輕易放棄，而政府最重要的任務就是接住有需要的家庭，第一時間提供早療服務，把握早療黃金期，當鯨魚家庭的海洋，讓孩子跟家長都安心徜徉。她也拜訪了心路基金會新竹分會楊玉玲主任，持續向第一線請益更優質的社福及早療政策方針。

不只如此，沈慧虹進一步指出，過去擔任副市長近八年，推動早療三支箭，提高早療補助、增加特教老師與照顧人力，更設置桃竹苗第一座公辦民營的早療中心，未來要「從中心走向社區」，新竹市將由目前的1個早療中心1據點，成長為1中心3據點，也預計在香山朝山國小舊址興建複合式多功能中心，減輕鯨魚家庭的負擔。

針對身障照護加值部分，沈慧虹說明，政府不只是要照顧身障者，更要讓身障者自立，建立生活尊嚴，未來將提供小型作業所、自立生活協作跟社區參與服務等項目，讓身障者能在社區內發揮所長，找到工作，讓生活更有尊嚴。