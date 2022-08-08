國民黨台中市議員林孟令日前未參加黨內初選登記提名，已引發外界議論、推測他是否將脫黨參選，而林孟令8日中午發聲明表示，他將以「不掛黨、不退黨」的方式參加最後一任選舉，此決定沒有任何政治意圖；國民黨台中市黨部則強調，將再繼續爭取林孟令披藍袍參選的空間。

林孟令是前台中市議會議長林士昌的兒子，本屆繼承衣缽，當選第3選區（烏日、大肚、龍井）台中市議員，他在聲明中指出，父親任期期間推動許多民生基礎建設、教育環境更新，自己本屆任期間也延續父親的設定目標，積極爭取擴充學校設施與地方公共工程建設。

針對選區內的3個行政區，林孟令認為，龍井區因在首次都市計畫通盤檢討中未納入沙鹿、梧棲及清水的整體規畫，導致公共建設不足；大肚山上的6個里雖已完成期末規畫，但因長期非屬都市計畫區，土地未能有計畫的均衡發展；烏日區則是台中副都心，相關建設持續推動中，這些建設都是他接下來努力方向。

林孟令強調，因考量本屆任期內推動的建設與福利政策有延續必要，決定參選連任，但考量選民結構變化、選舉環境文化不斷改變，希望以不掛黨的方式參選，藉此達到務實的全方位服務；而不退黨則展現他沒有其他政治意圖，將充分運用資源完成對地方的建設。

國民黨台中市黨部對此強調，林孟令的政績受到地方肯定，黨部仍未放棄爭取他披藍袍參選，目前也暫時不考慮徵召他人。