台海局勢緊張，故宮針對倘若爆發戰爭時的疏散文物方式進行演習，對此，新黨呼籲，故宮應說明清楚，國寶移轉演習規畫，切勿從中讓珍貴國寶流失，直言多年來民進黨在去中國化思維下，對故宮文物完全不重視，根本不把這些文物當成國寶。

新黨表示，針對演習，故宮院長吳密察的院長室表示，「因事涉文物安全，相關細節不便對外說明。」但吳密察日前接受CNN採訪時透露，若三軍統帥下令撤退時，70萬件文物不可能全數遷移，會先搶救9萬件高價值、不占空間的歷史文物

新黨指出，然而誠如故宮前院長馮明珠所言，關鍵點還是要把文物留在原地，「假如發生戰爭，故宮文物留在原地最安全，原有的庫房就很安全，這是所有故宮退休人一致的想法。」

新黨認為，連民進黨前立委林濁水也說過，故宮典藏沒有什麼好撤離的，這次共軍演習充分說明一旦動武，必環島包圍；台灣要撤文物，海上被包圍，陸地根本沒有什麼縱深，文物撤什麼退？

新黨質疑，故宮舉行所謂的演習，到底所謂何來？規劃的內容是甚麼？故宮裡面收藏的是中華文明幾千來的珍貴文物，更是全球都珍視的資產，但多年來民進黨在去中國化思維下，對故宮文物完全不重視，根本不把這些文物當成國寶，因此我們很擔心，如果真的大搞所謂的疏散、移轉，是否過程中會有不肖人士上下其手，造成文物的流失呢？

新黨強調，故宮必須說明清楚，為什麼覺得戰時需要移轉文物？乃至於要怎麼移轉？絕不能搞黑箱作業，從而讓人有機會搞鬼。