新北市長侯友宜的父親侯溪濱去年11月過世，今天父親節是侯友宜人生第一個沒有父親的節日，他感性在臉書貼文悼念父親，「樹欲靜而風不止， 子欲養而親不待」，今年雖然沒有機會再當面對阿爸表達為人子的愛，心中的思念卻只增不減，也呼籲別忘了常常擁抱爸爸，多給予爸爸關心祝福。

侯友宜今在臉書張貼與父親腳踏車畫作合照的照片並表示，因為愛，每一位父親都是孩子心中的超級英雄，今年父親節他感觸很深，「父母在、家在」，父親離世後，「阿爸的卡踏車」成了他唯一的思念依歸，這幅畫不只乘載著對父親的記憶，更時時刻刻提醒，父親教導坐而言不如起而行、好好做事的人生哲學。

侯友宜說，當年阿爸為了養家活口，無論颳風下雨，每天清晨三四點一定準時牽著腳踏車出門，先到屠宰場把要賣的豬肉處理好，再載到市場擺攤賣，直到下午打烊後，又頂著高溫騎七八公里路的腳踏車，到偏遠的豬圈買豬，為明天準備，日復一日，撐起一家六口的生計，拉拔我們長大。

侯友宜說，阿爸生活簡樸、自律甚深，從不會誇口稱讚孩子，但我們都知道阿爸的愛 ，是種沒說出口，卻很實在的愛。父親以身作則教育著我們多做少說、嚴以律己、腳踏實地，阿爸的身教讓我一生受用無窮。

侯友宜說，即使再忙，也請記得總是有個人在那裡，心甘情願揮汗如雨，現在或曾經為著你奔波勞碌著。別忘了常常擁抱爸爸，多給予爸爸關心祝福，祝福天下的爸爸，父親節健康平安。