胸腔科醫師蘇一峰引述日本最新研究指出，口服抗病毒藥物對抗BA.5變異株的效率會下降，因此需要提高藥量，例如莫納皮拉韋（Molnupiravir）須提升1.5倍、倍拉維（Paxlovid）要提升1.6倍，才能達到原本的效果。中央流行疫情指揮中心表示，該研究比較基準是原始的武漢株，並非目前流行的BA.2，且未經過人體試驗，解讀上應非常小心，不宜當作增減藥量的依據。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，此為新英格蘭醫學期刊的日本團隊投書，針對目前流行的BA.1到BA.5病毒株在實驗室中進行檢驗，比較對象是原始的武漢株病毒。

羅一鈞指出，同一份數據中，BA.2需要用到的藥物濃度是最高的，反而在BA.5要使用的藥物濃度較BA.2低，倍拉維是3分之1，莫納皮拉韋則是一半就夠；因此，目前針對下一波可能流行的BA.5，此數據並未顯示需要增減藥物濃度。

羅一鈞強調，藥量增減不是單純在實驗室裡面操作病毒株就可以來決定，還是要看臨床人體實驗報告數據，因此也不代表透過這個數據就可以決定面對BA.5時需要將藥物減半，而是要根據非常嚴謹的藥物濃度動力學和人體實驗數據分析，大家也不要用這個報告自行解讀來增加或減半用藥。