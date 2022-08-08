圈內知名美魔女楊繡惠，出道超過30年始終保持美艷外型，且直率個性也始終如一，豪爽又不做作的風格，深受眾人喜愛，她在節目上展現嗆辣幽默，私下除了在社群分享生活之外，也常發表不平之聲，昨天(8/7)她就因母親在店門口種的盆栽被偷，而在臉書發火：「要去偷別人的，那可以去死一死了！」。

楊繡惠昨天在臉書po文表達自己的怒火，理由是她的店門口有媽媽用心栽種的花圃，慘遭沒良心的小偷偷走了一盆花，讓她怒罵：「請問花一盆才多少錢不會自己買嗎？」，透露自己正在調閱24小時監視器準備報警，「你會被關你划得來嗎？」，要求對方在當天5點之前歸還，那就不予追究，「要不等我報警你就要去吃免錢飯囉！麻煩君子請自重，不要破壞我媽媽的苦心」，並請求看見此篇的網友們幫忙分享出去。

楊繡惠在po文中下了最後通牒，但小偷本人似乎沒接受到訊息甚至不在意，於是當晚10點左右她開了直播，標題是「花兒沒回來」，對著鏡頭痛罵「你讓我找到你就死定了」、如果做人做到連一盆100多元的花都買不起，要去偷別人的，那可以去死一死了」，覺得一盆花沒有多少錢，而小偷卻仍執意為之還不歸還，「你為了一盆花被關值得嗎？」。

同時，楊繡惠也在直播中強調一定會報警處理，表示會公開小偷的樣貌，強調用心栽培的花盆被偷，媽媽感到非常傷心，譴責的文章與直播一出，許多網友也紛紛力挺留言，「就是貪小便宜，圖自己方便」、「我之前種玫瑰花。只要買回新的就被整盆拿去連續5、6盆我就不種了」、「報警……太可惡」、「喜歡就要自己買嘛！或是直接跟主人要啊」。