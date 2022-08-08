高雄市楠梓區秀群路1棟大樓下午1時49分發生火警，警消獲報到場搶救。消防局人員將兩名傷者送醫，其中1名男傷者送海總急救時OHCA（到院前呈心肺功能停止狀態）。
楠梓區秀群路1棟大樓下午1時許發生火警，消防局獲報後立即出動18車46人前往搶救；到達時發現1樓夾層及2樓有濃煙冒出，消防人員立即布線搶救，火勢順利於26分鐘內撲滅，現場救出2名民眾，男子送醫時OHCA，另一名女子意識昏迷，由救護人員急救處置後送榮總醫治。
至於火警原因，仍待火調人員調查。
高雄市楠梓區秀群路1棟大樓下午1時49分發生火警，警消獲報到場搶救。消防局人員將兩名傷者送醫，其中1名男傷者送海總急救時OHCA（到院前呈心肺功能停止狀態）。
楠梓區秀群路1棟大樓下午1時許發生火警，消防局獲報後立即出動18車46人前往搶救；到達時發現1樓夾層及2樓有濃煙冒出，消防人員立即布線搶救，火勢順利於26分鐘內撲滅，現場救出2名民眾，男子送醫時OHCA，另一名女子意識昏迷，由救護人員急救處置後送榮總醫治。
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