國軍「天雷操演」36門155榴彈砲將進行面海反登陸射擊。（民眾提供／林和生屏東傳真）

中共解放軍近日在台海四周進行高強度軍演，在這敏感時刻，國軍預計於9日在屏東車城至枋山一帶實施「天雷操演」，共36門155榴彈砲面海進行反登陸射擊，軍方8日便於演訓地點完成火砲架設，引來外界關注，知情人士表示，皆是例行性訓練，勿過度聯想。

過去國軍皆選在8至9月夏季期間，於屏東枋山鄉滿豐陣地執行「天雷操演」，目地是在模擬敵船團向岸登陸；今年第四作戰區43砲指部同樣選在8月9日及11日2天，共36門155榴彈砲對海反登陸射擊，由於劃定演習射擊區域，與日前對岸公布的軍演範圍接近，很難不引發外界聯想。

地方居民無奈表示，起初共軍喊出要軍演72小時，才剛落幕，又聽到往後可能成為常態，且說巧不巧，國軍選在此刻操演，雖然早就公布期程，就怕飛彈不長眼，不小心擦槍走火，直呼「怎麼可能不擔心」。

居民憂心全寫在臉上，但又強調，現在情勢緊張，國軍訓練是必要程序，火砲試射雖會影響生活，大家只能忍受配合，只希望是備而不戰，不要讓人民持續活在恐懼之中；但也有人一派輕鬆表示，每年都會有的國軍演練，真的不需要過度放大、自己嚇自己。

軍方強調，年度天雷操演早於7月22日就公布，並非為特定狀況臨時起意，加上恆春機場直升機起落也是因應三軍聯訓基地操演，無須過度解讀。