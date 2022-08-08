jpp-KY（5284）公告7月營運再創歷史新高，自今年以來已經連續7個月YoY成長，並從第二季開始月營收年增率屢屢突破雙位數，7月營收一舉創高到1.57億元（換算回本位貨幣高達1.9億泰銖），較去年同期新台幣1.15億元大幅成長36.51％，較上月新台幣1.45億元成長8.28％，再次創下工廠營運的新紀錄，並連續第二個月創下歷史新高紀錄。

2022年全市場受到電子產業疲弱、美國升息、地緣政治風險提高等因素影響，紛紛下調下半年的營運展望，而jpp-KY卻在今年開始迎來谷底翻揚的轉機，除了航太產業從去年平均約疫情前的五成營收之外，到今年已陸續從6～7成回到9成以上的水平，公司耕耘的機艙結構件也接到客機改貨機的新訂單，開始少量交貨，且因為疫情的關係導致法國一些航太小廠倒閉，有機會在2023年爭取到部分新的訂單。

另外一項主力產品伺服器，伺服器因為先前海運及產能供不應求，在電子零組件去庫存同時，反而有利機構件和機櫃的出貨，兩大主力產品加上剛開始熱賣的數位飲料販賣機，三大馬車的帶動下，讓jpp-KY繳出亮麗的營運成績。

展望下半年，8月因為歐洲暑期放長假，合併營收稍微受到影響，但是泰國母工廠的營運持續熱絡，且公司擴建的新產線正在測試運轉當中，最慢將在第四季加入生產，屆時將有機會再次挑戰公司的營運紀錄。