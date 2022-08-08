格上訂閱車與策盟Sealand汽車訂閱平台深耕訂閱車市場二年，創下市占第一，為慶祝雙周年，推出「雙平台、雙優惠」的聯合促銷，訂車就享免費500公里里程的優惠，周年慶期間加入格上訂閱車LINE官方帳號好友還能再抽1,000公里免費里程。

裕隆集團旗下格上租車與SeaLand汽車訂閱平台合作兩年，為更進一步開拓訂閱車市場版圖，除透過原有Sealand平台訂車外，格上也推出自有通路，包括官網線上訂車及格上租車實體門市，打造雙平台的通路優勢。

格上指出，訂閱車市場在格上與Sealand聯手經營下，不僅已穩居市占第一，更創下天天有千人見證佳績，第二年的整體業績較首年成長五成，且展現每季成長的成長力道，在疫情反覆下，續約率亦達六成五以上。

格上觀察整體訂閱車市場發現，最受客戶青睞的車型為Nissan Kicks、Honda Fit等五門掀背小車，主要客群以30至50歲的男性，占比達75％，除了與購車主力族群重疊性甚高，因租期最短三個月的彈性，也吸引不少對購車存有疑慮、換購或長假用車需求及公司業務用途的消費者。

格上指出，訂閱車市場的成長力道主要來自新世代對於開車免養車的觀念普遍接受，且不須負擔養車成本，就能輕鬆使用車輛，對共享車及訂閱車服務都帶來極大助益，在歐美日興以訂閱取代購車，各汽車品牌紛紛投入訂閱式租賃取代傳統售車思維。

格上訂閱車服務因不需負擔稅費及保修成本，及三個月一期、月租最低6,800元起的的靈活用車模式，不僅在中古車市場受到歡迎，新車訂閱也預見將是未來潮流。

格上指出，此波雙周年慶活動免費送500公里里程活動，消費者在格上官網訂車，新客戶可享訂車優惠，老客戶續約也能同享，在Sealand平台上訂車，也有限定格上車源的同步優惠。不僅如此，即日起至9月8日，加入格上訂閱車LINE官方帳號，還能再抽1,000公里里程，加入Sealand汽車訂閱LINE官方帳號則有機會抽中特斯拉免費開及租金優惠券。