日前台北科技大學臉書社團內，出現替民進黨台北市長參選人陳時中後援會造勢的工讀資訊，2小時600元，台北市長柯文哲出席新創台北白皮書發表活動時聽聞後表示，「人家有錢要花不行嗎？社會救濟」。

台北科技大學臉書社團內出現替民進黨台北市長參選人陳時中後援會造勢的工讀資訊，2小時發600元，遭國民黨市議員參選人楊植斗曝光，今提告陳時中團隊賄選。柯文哲表示，「人家有錢要花不行嗎？社會救濟啊」，他也直言，這不會太苛責，人家本來就有權利顧臨時工，這倒是沒什麼。

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