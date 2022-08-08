蕭秉治感謝歌迷一路支持。(相信音樂提供)

蕭秉治與爸爸小時候合照。(相信音樂提供)

蕭秉治日前先到高雄場勘。(相信音樂提供)

蕭秉治結束台北場「狂人」新專輯演唱會後，7日移師台中演出，適逢父親節前夕也是蕭媽媽生日，他邀請全場歌迷一起唱〈生日快樂歌〉，他也特別獻唱〈讓我罩著你〉獻給一直罩著他、以及每次演出都會到場力挺他的家人。此時後方視訊播放著小小秉治的照片，以及小時候與爸爸珍貴的合照，可愛模樣萌翻全場，對家人的溫馨告白話語相當感人，而蕭爸爸也被這一席話逼哭眼淚。

〈讓我罩著你〉是他寫給爸爸的歌，有次爸爸生病住院，從沒想過在他心中像超人一樣爸爸也有脆弱的一面，因而寫下這首歌，這也是內向的蕭秉治向爸爸表達愛意的方式，他在台上說：「我一直覺得很多人在我這年紀都成家立業，但我還是像小孩一樣，今藉這機會想唱這首歌，我寫給我爸的一首歌，送給他們，希望他們平平安安、快樂過日子，希望大家也好好愛爸媽成為他們的依靠」。

他感謝爸爸就像他的萬靈丹，出外都會幫他準備常備用藥，現在又要當他的狗保姆，在忙演唱會和專輯時，照顧他的愛犬「豬血糕」。他日前買了蛋糕慶祝父親節與媽媽生日，問及送上什麼禮物，他說：「送上我的愛！」

他最後也感謝全場歌迷，「你們說在低潮遇見我，我開心在低潮遇見你們」，加碼獻唱〈你是我最親愛的〉送給歌迷。緊接著8月13日將到高雄開唱的蕭秉治，日前提早先到後台Backstage Live附近場墈、踩點，吃了最愛的牛肉麵外，還來到愛河灣超人氣拍照景點，與貼圖明星「無所事事小海豹」比萌，狂人賣萌照獲得歌迷熱烈回響。