洛杉磯道奇在交易大限後宣示在國西的主宰力，本月先以4連勝橫掃了巨人，8日完封教士隊，完成3連戰橫掃，寫下近期8連勝，拿下全聯盟最多的75勝。教士先前大幅補強，換來了國民強打少年索托（Juan Soto），此戰派出達比修有登板先發，達比修不辱使命6局失2分，但是打線徹底熄火，終場道奇4比0獲勝。

達比修在第3局遭到貝林傑（Cody Bellinger）鎖定一顆沉球，轟到中外野方向成為陽春炮。貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）接連敲安送回第2分。達比修只失這兩分就吞下敗投，目前10勝5負、自責分率3.28。

"It did not stay here." pic.twitter.com/8mb8usJuE7 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 7, 2022

道奇左投安德森（Tyler Anderson）本季就和柯蕭（Clayton Kershaw）一樣厲害，登板7局僅被擊出兩支安打。第7局又是貝林傑一發陽春炮，單場雙響炮，接著弗里曼敲安得分，多添兩分保險分。教士打者幾乎沒上過一壘，索托仍然很會選球，獲得兩次四壞保送。

貝林傑賽後說：「這感覺非常棒，我們和教士今年還有9場比賽，以及可能的季後賽對決，所以這是一次很棒的系列賽勝利。」教士卯足了勁補強，兩隊實力仍有差距，道奇一口氣將兩隊勝差擴大到15.5場之多。教士跌到外卡第3席，遭到近期5連勝的費城人超車。