暑假要去哪裡玩？那當然是台北東區商圈的夏日派對「混東區潮FUN夏日趴」！集結超過100家東區店家共襄盛舉，創意滿分的混市集、豐富抽獎任務等你來解鎖！「混東區潮FUN夏日趴」於7/30正式起跑，由臺北市商業處、臺北市東區商圈發展協會主辦。

7/30、7/31在大安路一段、瑠公公園、頂好廣場一帶舉行封街音樂會，請來黃金陣容到現場演唱，卡司包含畢書盡、李玉璽、吳卓源等人，在地好鄰居永慶房屋熱情相助，不只提供活動所需帳篷，更集合附近商圈共23家直營門市，擺設攤位贈送爆米花與現場民眾一起同樂。

「混東區潮FUN夏日趴」邀請黃金陣容到現場演唱，包含畢書盡等人，現場歡呼聲不斷。（圖∕永慶房屋提供）

東區商圈24小時不斷電！白天熱鬧活動晚上變身星空電影院

「混東區潮Fun夏日趴」，讓白天熱鬧的東區商圈，在晚上搖身一變成星空電影院，7/30至8/21每周六、日晚間在瑠公公園舉行「仲夏電影院」，與My video合作，播放強檔電影供民眾觀賞！

除了聽覺與視覺的饗宴外，本年度「混東區」還推出總獎高達40萬元的玩家特搜隊集章抽獎任務！前2000名參與活動的民眾可以免費獲得東區百元消費金，共20萬元；另外20萬元會透過集章抽獎活動領取。除此之外，參與民眾還可獲得抽獎機會，有機會抽中gogoro、ps5等大獎。東區商圈不僅有大型百貨如遠東SOGO、明曜百貨等等，深入東區巷弄內更有多元的特色文創小店，吃喝玩樂都能在東區一站滿足！

其中，台北市東區商圈發展協會理事長韓修和以重返東區商圈榮景為願景，舉辦多場大型封街活動，匯集東區店家一起向上發展，包括2019年的「台北東區PLUS-混有意思」、「童趣混東區」聖誕節活動、2020年的「東區有佳節、一起CHILL」中秋活動，還有去年的「東區Let's Go」，為東區商圈帶來全新的活力。

在地好鄰居永慶房屋熱情相助，不只提供活動所需帳篷，現場也擺設攤位贈送香噴噴的爆米花。（圖∕永慶房屋提供）

永慶房屋在大安區擁有超過20家服務據點，除了提供誠實、專業的買賣房屋諮詢服務外，更是大力支持在地活動，永慶房屋大安區資深店協理盧凱暉與資深店協理陳俊佑帶領同仁連續4年響應東區商圈活動，以實際行動為東區發展盡一份心力，韓修和理事長也特別致贈感謝狀給永慶房屋，未來永慶房屋將熱心持續服務商圈，做在地的最佳好幫手。