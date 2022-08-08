大熱韓劇《非常律師禹英禑》收視率狂飆17倍，被視作一匹大黑馬，劇中演員成為近期話題榜常客，雖該劇還在熱播中，但卻已經殺青，為慶祝高收視率，製作公司獎勵劇組演員及導演今（8）日下午前往峇里島度假，但沒想到劇中飾演鄭明錫的姜其永突然確診新冠肺炎，本人只好取消行程，遺憾錯過這次休假。

姜其永在夯劇《禹英禑》中扮演律師事務所精英「鄭明錫」，因其劇中溫柔又有能力的人設深受觀眾喜愛，被觀眾稱為「神仙上司」，據悉，他預計9日獨自搭機前往會合，豈料今（8）日確診新冠確認缺席，遺憾錯過與劇組成員6天峇里島度假。。

該劇女主朴恩斌因禹英禑一角人氣飆升，今（8）日經紀公司NAMOOACTORS也帶來好消息，宣布朴恩斌將於9月3日舉行出道26年來首次見面會，足見她超高人氣，她今日下午將與《非常律師禹英禑》演員朱鐘赫、河允景及導演劉仁植等人一同出遊，而除姜其永因確診新冠無法同行外，男主姜泰伍則因即將入伍所以這次也不會參與。