大陸女星高圓圓是著名的氣質女神，儘管已升格當媽，仍以高顏值和仙氣外貌狂圈粉，高圓圓日前才因頂淡妝被嫌有老態，雙眼無神、眉毛少一半，引發網熱議，而工作室近日則曬出高圓圓工作側拍的無P照，頂著精緻妝容的高圓圓俏皮擠眉弄眼，不過她側顏精緻，臉上不見皺紋，狀態相當不科學。

工作室日前曬出高圓圓的工作側拍的動圖，頂著精緻妝容的高圓圓對著鏡頭擠眉弄眼，她側顏精緻，肌膚白皙、光亮，且五官俏麗，保養有術的高圓圓在臉上和脖子不見皺紋，狀態相當不科學，高圓圓還率性地把頭髮的往後梳，讓她帥氣又不失仙氣。

高圓圓無P照美到不科學。（圖／取材自高圓圓工作室微博）

儘管高圓圓總以不科學狀態驚豔全場，不過女神難免仍露出歲月痕跡，日前就被眼尖網友發現，在她與大陸時尚達人韓火火的搭肩自拍照中，高圓圓頭頂白髮藏不住見客了，不過女神五官、臉蛋依舊俏麗，整體狀態仍受好評。

高圓圓和好友韓火火合照。(圖／取自韓旭你出息了微博)

其實，高圓圓過去也被網友批評變老，對此，高圓圓則坦言，自己每天都會照鏡子、看自己的臉，這是她早就清楚的事，高圓圓反而認為，身為演員要配合角色需要，比維持容貌更重要，因此，她還是希望能用演技和作品證明一切，面對歲月痕跡相當坦然且高EQ。