南投縣8日新增284人確診，染疫死亡新增6人，都有慢性疾病史，累計死亡270人。
南投縣衛生局長陳南松表示，全國孩童多炎症候群（MIS-C）已累計88例，接種COVID-19疫苗，可減少MIS-C重症發生率，現在是暑假期間，提醒家長如果孩子符合接種資格，應盡快完成接種。民眾如果有防疫相關疑問可洽詢衛生局（所），可至疾病管署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw）查詢，或撥打防疫專線（049）2220904洽詢。
南投縣8日新增284人確診，染疫死亡新增6人，都有慢性疾病史，累計死亡270人。
南投縣衛生局長陳南松表示，全國孩童多炎症候群（MIS-C）已累計88例，接種COVID-19疫苗，可減少MIS-C重症發生率，現在是暑假期間，提醒家長如果孩子符合接種資格，應盡快完成接種。民眾如果有防疫相關疑問可洽詢衛生局（所），可至疾病管署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw）查詢，或撥打防疫專線（049）2220904洽詢。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。