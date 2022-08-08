孩童施打疫苗，可減少多炎症候群重症發生。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣8日新增284人確診，染疫死亡新增6人，都有慢性疾病史，累計死亡270人。

南投縣衛生局長陳南松表示，全國孩童多炎症候群（MIS-C）已累計88例，接種COVID-19疫苗，可減少MIS-C重症發生率，現在是暑假期間，提醒家長如果孩子符合接種資格，應盡快完成接種。民眾如果有防疫相關疑問可洽詢衛生局（所），可至疾病管署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw）查詢，或撥打防疫專線（049）2220904洽詢。