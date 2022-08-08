代表泛藍的蕭惠薰突宣布她將缺席嘉義縣義竹鄉長選舉，禮讓無黨籍黃政傑。（取自蕭惠薰臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

有「博士鄉」之稱的嘉義縣義竹鄉長選舉，除民進黨籍現任鄉長黃阿家爭取連任外，國民黨立委翁重鈞重要幕僚蕭惠薰、光電博士黃政傑也先後表態參選，今代表泛藍的蕭惠薰突宣布她將缺席鄉長選舉，禮讓無黨籍黃政傑，受訪時蕭惠薰強調，勝選是她唯一考量，退選後泛藍陣營會協助輔選黃政傑，相信他能為義竹鄉開創新活力。

蕭惠薰臉書PO文以「禮讓是力量的延伸」為題，指自宣布參選義竹鄉長這1個多月以來，她深入基層探詢民意，了解鄉親的心聲與擔憂，以目前現況，「整合」是勝選、改變義竹的最佳契機，靜心思考義竹鄉這2、30年來，嚴重欠缺就業機會，以致年輕人口不斷流失，加上年齡逐漸老化，義竹的未來在哪裡？

蕭惠薰說，看到有志青年願意返鄉服務，同時又是高科技人才，以黃政傑在義竹國小、義竹國中熱心付出的表現，又為義竹鄉子弟教育用心謀畫，如此優秀人才令人讚佩推崇，強調「義竹鄉的擘畫不一定要由我」，但義竹鄉要改變，有新的未來一定要有黃政傑，所以，「這次鄉長的選戰我缺席了！」，願意禮讓光電博士黃政傑參選義竹鄉長。

黃政傑感謝蕭惠薰真誠無條件的禮讓，表示他一向強調競選團隊有藍、有綠，是彩色的！透露雙方經過多次協調，終於整合成功，在與藍營討論如何一起打選戰前，他仍會按自己的步調走。

義竹鄉是嘉義縣長翁章梁的故鄉，義竹人挺義竹人，無黨籍黃政傑早表態會配合翁章梁「農工大縣」政見，打造義竹鄉成「科技農漁之鄉」，在民進黨已徵召提名黃阿家的局面下，義竹鄉長選舉勢必與縣長選舉脫勾，不見得會綁在一起。