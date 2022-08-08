《超級王牌棒球隊》節目最大看點之一就是中職傳奇名將「東哥」黃忠義與黃紹熙父子首次同台實境秀

，黃忠義透露當初邀兒子擔任節目教練，不免擔心兒子這麼悶騷怎麼帶領球員？但看著他從句點王秒與球員交心打成一片，讓身為父親的黃忠義刮目相看。

黃紹熙在父親節對爸爸暖心說愛：「在家裡很少跟你講話，很抱歉，你知道我很愛你。」黃忠義坦言兩人在家聊天，常溝通一兩句就結束對話，但他仍十分支持兒子，親吐：「你是我兒子，勇敢去做，我會全力支持你；你這麼帥，有遺傳到我！」

黃忠義、黃紹熙這對「鐵漢父子」雖彼此有話時常藏在心中，但一場黃忠義在《超級王牌棒球隊》比賽中兼任主審，不慎被球打到，讓兼任捕手的黃紹熙相當擔心，立馬地請防護員來看父親傷勢，讓現場工作人員都動容這份血濃於水的親情。

談到與父親同隊壓力大？黃紹熙坦言爸爸對他要求比家中姐妹還高，認為或許自己是獨生子關係，從小就被灌輸身為男子漢要堅強。他說，曾在大學時期與爸爸同隊，「當時是球員，他管我更嚴厲，曾經頻繁失誤，直接在休息室大罵我會不會接球」，他說：「這次在節目《超級王牌棒球隊》當教練，因教練團是一體，需要團結，幫助球員進步，用最放鬆的姿態喜歡棒球這項運動，反而容易與爸爸溝通。」

此外，黃紹熙坦言曾挨酸是「靠爸族」，但他靠著良好的心理建設認為，「我是東哥的兒子，這是命中著定的，且會跟著我一輩子，所以我不去聽也不去理會這些留言」，黃紹熙回憶起爸爸曾鼓勵他要樂觀，要努力打出成績讓教練團看到，只要盡力，就不留遺憾，他坦言爸爸就像他人生導師，不論是在球場與生活，可以從他的言語獲得截然不同的想法，「我曾在去日本打球時，第一年去的時候，心想終於離開家裡了，但第二年才過一天，就哭著打電話回家給爸爸，吐露想家心情」，他紅了眼眶：「離開才知道家的溫暖。」