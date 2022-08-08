防疫保單爭議不斷，民進黨立委許智傑、李昆澤、賴瑞隆今（8日）陪同中鋼企業工會等勞工團體開記者會，控告中國人壽在保單生效前2天，無預警背棄承諾，損害中鋼相關員工及其眷屬共約4萬人的保障。中鋼工會理事長陳春生批評，中國人壽把信任一夕砸毀，未來與中壽合作要更小心。

中鋼企業工會為保護將近4萬名會員於疫情中安心工作，去年委託中鋼福委會與中國人壽公司簽訂防疫團體保單，今年因疫情尚未穩定，經中壽提出續約計畫與報價單，中鋼委員會於中壽要求的期限內用印、簽約、送件，中壽公司也多次表示續約無虞，但未料在保單生效的前2天，突然告知保單無效，逕自宣告保單已於4月28日停售。

中鋼福委會已向金管會及金融消費評議中心提出申訴，但中壽團隊竟表示聯繫處置的業務主管，並非該公司核保簽署人員，且中壽公司不具續保契約義務，主張本案新約不成立。

許智傑指出，相關類防疫保單的糾紛屢屢發生，據統計申訴案件高達1萬2944件，理賠金額更高達319億，他更呼籲金管會應要針對審核的時間有法律規範，也將與主管單位研議規定審核期程可行性，避免審核時間遙遙無期，損及更多民眾的基本保障。

李昆澤強調，中鋼夥伴值得更完善的保障，並呼籲中國人壽公司應講求誠信，履行企業社會責任，也要求金管會應加強協調，保障眾多保戶的權益。賴瑞隆表示，金管會更應站在民眾立場，要求壽險公司協助保戶處理防疫保單爭議，他也強調此案是續約的案子，呼籲金管會要硬起來，不要讓防疫險的爭議繼續擴大。

中國人壽執行副總經理蘇錦隆說，這張保單不是保證續保，但是中壽願意拿出兩千萬，慰問確診跟住院，沒有被中鋼接受。金管會保險局壽險監理組副組長陳俐君表示，尊重公司基於風險承受能力停售商品的決策，但中鋼福委會早就在停售之前交件、公司程序也走完，應不受影響，怎料之後被告知保單無效。