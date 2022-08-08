岸巡人員趕緊用漁網將海豚寶寶撈起放置水箱裡保濕。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣大溪漁港今（8日）上午11時許，發現一隻長約1公尺的海豚寶寶在港內游來游去，因海豚頭部有明顯擦撞傷痕，感覺病懨懨、極為虛弱。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣大溪漁港今（8日）上午11時許，發現一隻長約1公尺的海豚寶寶在港內游來游去，因海豚頭部有明顯擦撞傷痕，感覺病懨懨、極為虛弱，岸巡人員趕緊用漁網將牠撈起放置水箱裡保濕，並通報海保署、宜蘭縣政府農業處及中華鯨豚協會緊急救援；初步研判海豚狀況不佳，恐凶多吉少，相關單位著手搶救中。

目擊者簡先生說，第一次看到海豚寶寶游入大溪漁港內，游了1個多小時，剛開始覺得很新鮮、很可愛，但發現牠頭部的嚴重傷痕後，且越游越沒力氣，覺得滿可憐的。

縣府農業處表示，今迷航的幼豚為熱帶斑海豚，應出生不到2個月，正常鯨豚不會游進港區裡，初步判斷因是身體出現異常，可能是疾病、受傷引起的；而使鯨豚迷航、擱淺的原因太多了，仍無法推估判斷是否為軍演火炮所造成的。

農業處指出，現場獸醫初步檢查後，考量幼豚出生不久，幼體虛弱且呼吸系統異常，經醫療評估後將做人道處置，但在施打鎮定劑後幼豚即身亡，後續會進行病理解剖，儘可能了解、確認海豚死因。