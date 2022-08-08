YouTuber游否希創立「在不瘋狂就等死」頻道，曾經紅極一時，今(8)日他無預警宣布結婚喜訊，透露女方並非網紅或知名人士，而是「踩著娃娃鞋，身上沒有一絲精品的女人」，即便透露喜訊，還是相當低調護愛，不會過多公開女方資訊。

游否希8日在臉書宣布喜訊，透露和女方交往多年，對方不愛超跑也不愛炫富，是個相當樸實的圈外女孩，看過他的意氣風發，也見過他的低潮，直言：「大家看見的網紅伴侶，一個比一個漂亮，一個比一個有知名度 但見過無數女神的我，怎麼比都沒有她的動人。」

游否希宣布結婚，還是相當低調護愛，不會過多公開女方資訊。(圖/游否希 臉書)

而游否希也公開和老婆的多張甜蜜合照表示：「請原諒我的低調，因為我知道這行很辛苦，所以不讓她曝曬在大眾眼前，身為一個男人，不該讓心愛的人去承受大眾的指點，因為我會不捨。」雖然用貼圖遮擋住女方眼睛，但可以看的出來五官看起來相當清秀甜美，小鳥依人地靠在他的身邊。

「在不瘋狂就等死」在成軍短短四年，就因犀利又瘋狂的表演方式，令不少網友印象深刻，後來歷經團員出走、解約等風波，團長遊否希去年3月花了百萬向所屬娛樂公司買回頻道所有權，並成立工作室自己創業當老闆。無論經歷多少風波，女方一直都默默陪在他的身旁，直到今日遊否希在臉書公布結婚喜訊，感謝老婆一路以來的陪伴。